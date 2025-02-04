U4U – все. Маркарова розповіла, яка програма для українських біженців ще працює у США
У США діють дві програми, які дають змогу українцям отримати право на перебування в країні: програма тимчасового захисту (TPS) та Uniting for Ukraine (U4U) – нові заявки до останньої більше не приймають. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.
"Ті люди, які вже скористалися програмою U4U, а це понад 230 000 українців, програма для них діє, вони перебувають у США законно. Після указу про захист кордонів, який не стосується лише українців, та перегляду всіх програм буде ухвалено рішення по U4U", – пояснила вона.
Водночас приймання заявок на TPS продовжено до 2026 року, додала Маркарова.
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