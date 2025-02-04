U4U – все. Маркарова розповіла, яка програма для українських біженців ще працює у США

Приймання заявок на програму U4U припинено, водночас на TPS – продовжено до 2026 року

Оксана Маркарова (Фото: пресслужба ОП)

У США діють дві програми, які дають змогу українцям отримати право на перебування в країні: програма тимчасового захисту (TPS) та Uniting for Ukraine (U4U) – нові заявки до останньої більше не приймають. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

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"Ті люди, які вже скористалися програмою U4U, а це понад 230 000 українців, програма для них діє, вони перебувають у США законно. Після указу про захист кордонів, який не стосується лише українців, та перегляду всіх програм буде ухвалено рішення по U4U", – пояснила вона.

Водночас приймання заявок на TPS продовжено до 2026 року, додала Маркарова.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID, частиною якої була й програма U4U.

3 лютого Маск заявив, що Міністерство ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.

Того ж дня держсекретар Марко Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID.