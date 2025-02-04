U4U – все. Маркарова рассказала, какая программа для украинских беженцев работает в США

Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба ОП)

В США действуют две программы, позволяющие украинцам получить право на пребывание в стране: программа временной защиты (TPS) и Uniting for Ukraine (U4U) – новые заявки в последнюю больше не принимают. Об этом в интервью Суспильному сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"Те люди, которые уже воспользовались программой U4U, а это более 230 000 украинцев, программа для них действует, они находятся в США законно. После указа о защите границ, который не касается только украинцев, и пересмотра всех программ будет принято решение по U4U", – объяснила она.

В то же время прием заявок на TPS продлен до 2026 года, добавила Маркарова.

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID, частью которой была и программа U4U.

3 февраля Маск заявил, что возглавляемое им Министерство эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.

В тот же день госсекретарь Марко Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID.