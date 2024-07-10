Удар по енергооб'єкту на заході України не вплине на графіки відключень – Укренерго
Відновлення енергетики. Ілюстративне зображення (Фото: Міненерго)

10 липня графік відключень електроенергії повинен залишатися незмінним, попри нічну дронову атаку на енергооб'єкти на заході України, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Кудрицький заявив, що окрім прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова.

За його словами, це також стосується заходу України, де росіяни вночі здійснили "досить серйозну атаку на об’єкт Укренерго". 

Водночас він запевнив – навіть попри пошкодження, Укренерго не планує змінювати графік.

Російські окупаційні війська в ніч проти 10 липня завдали дронового удару по енергооб'єкту у Рівненській області. Через це в окремих районах області знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.  

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