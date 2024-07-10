Удар по енергооб'єкту на заході України не вплине на графіки відключень – Укренерго

Уночі 10 липня Росія вдарила безпілотником по енергетичному об'єкту у Рівненській області

Відновлення енергетики. Ілюстративне зображення (Фото: Міненерго)

10 липня графік відключень електроенергії повинен залишатися незмінним, попри нічну дронову атаку на енергооб'єкти на заході України, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Кудрицький заявив, що окрім прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова.

За його словами, це також стосується заходу України, де росіяни вночі здійснили "досить серйозну атаку на об’єкт Укренерго".

Водночас він запевнив – навіть попри пошкодження, Укренерго не планує змінювати графік.

Російські окупаційні війська в ніч проти 10 липня завдали дронового удару по енергооб'єкту у Рівненській області. Через це в окремих районах області знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

У ніч проти 22 червня Росія здійснила чергову, вже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України.

восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру Найближчим часом ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною у зв'язку з активною ремонтною кампанією на атомних електростанціях. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, вважає Державна інспекція з енергетичного нагляду.

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