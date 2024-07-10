Удар по энергообъекту на западе Украины не повлияет на графики отключений – Укрэнерго
10 июля график отключений электроэнергии должен оставаться неизменным, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на западе Украины, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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Кудрицкий заявил, что кроме прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света из-за повреждения сетей, во всех остальных регионах – ситуация плюс-минус одинаковая.
По его словам, это также касается запада Украины, где россияне ночью совершили "достаточно серьезную атаку на объект Укрэнерго".
В то же время он заверил – даже несмотря на повреждения, Укрэнерго не планирует менять график.
Российские оккупационные войска в ночь на 10 июля нанесли дроновой удар по энергообъекту в Ровенской области. Из-за этого в отдельных районах области обесточивались бытовые и промышленные потребители.
- Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.
В ночь на 22 июня Россия совершила очередную, ужевосьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.
- В ближайшее время ситуация со снабжением электроэнергией будет оставаться сложной в связи с активной ремонтной кампанией на атомных электростанциях. Смягчение графиков обесточиваний в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.
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