Удар по энергообъекту на западе Украины не повлияет на графики отключений – Укрэнерго

Ночью 10 июля Россия ударила беспилотником по энергетическому объекту в Ровенской области

Возобновление энергетики. Иллюстративное изображение (Фото: Минэнерго)

10 июля график отключений электроэнергии должен оставаться неизменным, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на западе Украины, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Кудрицкий заявил, что кроме прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света из-за повреждения сетей, во всех остальных регионах – ситуация плюс-минус одинаковая.

По его словам, это также касается запада Украины, где россияне ночью совершили "достаточно серьезную атаку на объект Укрэнерго".

В то же время он заверил – даже несмотря на повреждения, Укрэнерго не планирует менять график.

Российские оккупационные войска в ночь на 10 июля нанесли дроновой удар по энергообъекту в Ровенской области. Из-за этого в отдельных районах области обесточивались бытовые и промышленные потребители.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

В ночь на 22 июня Россия совершила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру В ближайшее время ситуация со снабжением электроэнергией будет оставаться сложной в связи с активной ремонтной кампанией на атомных электростанциях. Смягчение графиков обесточиваний в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.

Читайте также: Все для генерации. Как правительство и НБУ стимулируют возобновление энергетики