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В Україні з'являться санітарні блокпости: навчання на випадок підриву Росією Запорізької АЕС

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23.06.2023, 13:38
В Україні з'являться санітарні блокпости: навчання на випадок підриву Росією Запорізької АЕС - Фото
Ігор Клименко (Фото: пресслужба Саміту міст та регіонів)

Міністерство внутрішніх справ проведе навчання із розгортанням санітарних блокпостів на випадок теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, всі служби МВС готові діяти за надзвичайної ситуації, а причин для паніки немає.

Він зазначив, що найближчими днями буде проведено навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацюванням обставин, які можуть виникнути у разі теракту на ЗАЕС.

Клименко заявив, що у разі вибуху на станції потрібно закритися вдома на добу, поки влада не дасть розпорядження про переміщення вулицями, за необхідності бути в респіраторі, а також вимкнути всі кондиціонери та обігрівачі, будь-які отвори закрити скотчем або мокрою ганчіркою.

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Дмитро Гриниченко
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