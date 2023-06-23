В Україні з'являться санітарні блокпости: навчання на випадок підриву Росією Запорізької АЕС

Міністерство внутрішніх справ проведе навчання із розгортанням санітарних блокпостів на випадок теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, всі служби МВС готові діяти за надзвичайної ситуації, а причин для паніки немає.

Він зазначив, що найближчими днями буде проведено навчання з розгортанням санітарних блокпостів та відпрацюванням обставин, які можуть виникнути у разі теракту на ЗАЕС.

Клименко заявив, що у разі вибуху на станції потрібно закритися вдома на добу, поки влада не дасть розпорядження про переміщення вулицями, за необхідності бути в респіраторі, а також вимкнути всі кондиціонери та обігрівачі, будь-які отвори закрити скотчем або мокрою ганчіркою.

20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.

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