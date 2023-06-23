Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС. МВД проведет учения с санитарными блокпостами

Министерство внутренних дел проведет учения с развертыванием санитарных блокпостов на случай теракта россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

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По его словам, все службы МВД готовы действовать при чрезвычайной ситуации, а причин для паники нет.

Он отметил, что в ближайшие дни будут проведены учения с развертыванием санитарных блокпостов и отработкой обстоятельств, которые могут возникнуть в случае теракта на ЗАЭС.

Клименко заявил, что в случае взрыва на станции нужно закрыться дома на сутки, пока власти не дадут распоряжение о перемещении по улицам, при необходимости быть в респираторе, а также выключить все кондиционеры и обогреватели, любые отверстия закрыть скотчем или мокрой тряпкой.

20 июня президент США Байден назвал реальной угрозу применения тактического ядерного оружия российским диктатором.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

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