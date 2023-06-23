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Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС. МВД проведет учения с санитарными блокпостами

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23.06.2023, 13:38
Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС. МВД проведет учения с санитарными блокпостами - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Саммита городов и регионов)

Министерство внутренних дел проведет учения с развертыванием санитарных блокпостов на случай теракта россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, все службы МВД готовы действовать при чрезвычайной ситуации, а причин для паники нет.

Он отметил, что в ближайшие дни будут проведены учения с развертыванием санитарных блокпостов и отработкой обстоятельств, которые могут возникнуть в случае теракта на ЗАЭС. 

Клименко заявил, что в случае взрыва на станции нужно закрыться дома на сутки, пока власти не дадут распоряжение о перемещении по улицам, при необходимости быть в респираторе, а также выключить все кондиционеры и обогреватели, любые отверстия закрыть скотчем или мокрой тряпкой. 

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Дмитрий Гриниченко
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Игорь КлименковойнарадиациятерактмвдЗапорожская АЭС
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