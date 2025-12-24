Україна готує пілотів до початку навчань на шведських літаках Gripen

Денис Шмигаль (Фото: x.com/Denys_Shmyhal)

Україна готується розпочати тренування українських пілотів на літаках Gripen. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном.

"Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу", – сказав міністр.

Шмигаль повідомив, що під час масованої повітряної атаки Росії у ніч проти 23 грудня літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 крилатих ракет.

Також, за його словами, Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони.