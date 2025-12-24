Україна готує пілотів до початку навчань на шведських літаках Gripen
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Україна готується розпочати тренування українських пілотів на літаках Gripen. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном.
"Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу", – сказав міністр.
Шмигаль повідомив, що під час масованої повітряної атаки Росії у ніч проти 23 грудня літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 крилатих ракет.
Також, за його словами, Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони.
- 22 жовтня президент Зеленський та прем'єр Швеції підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних можливостей, який, зокрема, передбачає закупівлю Україною Gripen.
- Зеленський зазначав, що Україна розраховує на отримання перших літаків від Швеції вже у 2026-му.
- В Міноборони Швеції повідомили, що нові Gripen для України можуть частково профінансувати з військової допомоги.
Коментарі (0)