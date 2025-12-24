Украина готовит пилотов к началу учений на шведских самолетах Gripen
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Украина готовится начать тренировки украинских пилотов на самолетах Gripen. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора со шведским коллегой Полом Йонсоном.
"Готовимся к началу тренировки украинских пилотов и технического персонала", – сказал министр.
Шмыгаль сообщил, что во время массированной воздушной атаки России в ночь на 23 декабря самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 крылатых ракет.
Также, по его словам, Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.
- 22 октября президент Зеленский и премьер Швеции подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей, которое, в частности, предусматривает закупку Украиной Gripen.
- Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает на получение первых самолетов от Швеции уже в 2026-м.
- В Минобороны Швеции сообщили, что новые Gripen для Украины могут частично профинансировать из военной помощи.
