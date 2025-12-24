Украина готовит пилотов к началу учений на шведских самолетах Gripen

Денис Шмыгаль (Фото: x.com/Denys_Shmyhal)

Украина готовится начать тренировки украинских пилотов на самолетах Gripen. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора со шведским коллегой Полом Йонсоном.

"Готовимся к началу тренировки украинских пилотов и технического персонала", – сказал министр.

Шмыгаль сообщил, что во время массированной воздушной атаки России в ночь на 23 декабря самолеты F-16 уничтожили подавляющее большинство из 35 крылатых ракет.

Также, по его словам, Швеция в ближайшее время планирует объявить новый пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.