Україна та США вже почали втілювати безпекову угоду – Зеленський

Камала Гарріс та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Україна та США вже почали втілювати укладену днями двосторонню безпекову угоду. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс.

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Український лідер подякував Вашингтону і, зокрема, президенту США Джо Байдену за підписання договору.

"Сьогодні я можу сказати, що наші команди вже почали втілювати її. Це про зміцнення безпеки України, Європи, а отже і Америки", – заявив Зеленський. Більше деталей президент не надав.

Раніше США оголосили про виділення понад $1,5 млрд на зміцнення енергетичного сектору України, забезпечення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

28 квітня 2024 року Зеленський заявив, що безпекова угода України зі США має бути найсильнішою з-поміж вже укладених ідентичних договорів з іншими союзниками.

13 червня Зеленський та Байден уклали двосторонню безпекову угоду.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією й Норвегією та Японією.

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