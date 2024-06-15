Украина и США уже начали воплощать соглашение о безопасности – Зеленский

Камала Харрис и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Украина и США уже начали воплощать заключенное на днях двустороннее соглашение о безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис.

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Украинский лидер поблагодарил Вашингтон и, в частности, президента США Джо Байдена за подписание договора.

"Сегодня я могу сказать, что наши команды уже начали ее воплощать. Это об укреплении безопасности Украины, Европы, а значит и Америки", – заявил Зеленский. Больше деталей президент не предоставил.

Ранее США объявили о выделении более $1,5 млрд на укрепление энергетического сектора Украины, обеспечение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

28 апреля 2024 года Зеленский заявил, что безопасное соглашение Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных идентичных договоров с другими союзниками.

13 июня Зеленский и Байден заключили двустороннее соглашение о безопасности.

В целом Украина заключила уже 17 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией и Японией.

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