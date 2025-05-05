Україна вперше долучилася до розробки науково-технічної стратегії НАТО

Україна працює над документом у тісній співпраці з представниками STO

НАТО й Україна (Фото: wikipedia.org)

Фахівці системи Міністерства оборони вперше долучилися до розробки нового проєкту Науково-технічної стратегії НАТО. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Така участь стала можливою завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

Науково-технічна стратегія є базовим документом, що визначає цілі та завдання Альянсу у сфері науки й технологій на найближчі 6 років, а також окреслює політику, яку реалізовуватиме Рада НАТО з науки та технологій.

"Залучення наших фахівців свідчить про довіру та зацікавленість партнерів у посиленні співпраці з науковцями системи Міноборони у сфері оборонних наукових досліджень і розробок. Консолідація зусиль і належна координація допоможе досягти прогресу в реалізації Науково-технічної стратегії НАТО", — наголосив директор Департаменту військової освіти й науки Володимир Мірненко.

Він також підкреслив, що створення спільної наукової бази знань і розвиток наукової дипломатії сприятимуть євроінтеграційним прагненням України та підвищенню взаємосумісності з країнами-членами Альянсу.

Це, своєю чергою, посилить обороноздатність держави завдяки впровадженню спільних наукових розробок і технологічних інновацій.

Довідка STO – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення й розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок, інновацій. STO – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення й розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок, інновацій.

21 березня 2025 року прем'єр Польщі Туск повідомив про рішення Євросоюзу посилити захист від Росії упродовж п'яти років.

26 березня генсек НАТО Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.

2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.

4 квітня держсекретар США Рубіо сказав, що члени НАТО мають залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості".