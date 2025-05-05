Україна вперше долучилася до розробки науково-технічної стратегії НАТО
НАТО й Україна (Фото: wikipedia.org)

Фахівці системи Міністерства оборони вперше долучилися до розробки нового проєкту Науково-технічної стратегії НАТО. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Така участь стала можливою завдяки привілейованому членству України в Організації НАТО з науки та технологій (STO).

Науково-технічна стратегія є базовим документом, що визначає цілі та завдання Альянсу у сфері науки й технологій на найближчі 6 років, а також окреслює політику, яку реалізовуватиме Рада НАТО з науки та технологій.

"Залучення наших фахівців свідчить про довіру та зацікавленість партнерів у посиленні співпраці з науковцями системи Міноборони у сфері оборонних наукових досліджень і розробок. Консолідація зусиль і належна координація допоможе досягти прогресу в реалізації Науково-технічної стратегії НАТО", — наголосив директор Департаменту військової освіти й науки Володимир Мірненко.

Він також підкреслив, що створення спільної наукової бази знань і розвиток наукової дипломатії сприятимуть євроінтеграційним прагненням України та підвищенню взаємосумісності з країнами-членами Альянсу.

Це, своєю чергою, посилить обороноздатність держави завдяки впровадженню спільних наукових розробок і технологічних інновацій.

Довідка
STO – це допоміжний орган НАТО, що працює для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом створення й розповсюдження передових наукових знань, технологічних розробок, інновацій.
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