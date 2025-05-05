Украина впервые присоединилась к разработке научно-технической стратегии НАТО
Специалисты системы Министерства обороны впервые присоединились к разработке нового проекта научно-технической стратегии НАТО. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Такое участие стало возможным благодаря привилегированному членству Украины в Организации НАТО по науке и технологиям (STO).
Научно-техническая стратегия является базовым документом, определяющим цели и задачи Североатлантического союза в области науки и технологий на ближайшие 6 лет, а также определяет политику, которую будет реализовывать Совет НАТО по науке и технологиям.
"Привлечение наших специалистов свидетельствует о доверии и заинтересованности партнеров в усилении сотрудничества с учеными системы Минобороны в сфере оборонных научных исследований и разработок. Консолидация усилий и надлежащая координация поможет добиться прогресса в реализации Научно-технической стратегии НАТО", – подчеркнул директор Департамента военного образования и науки Владимир Мирненко.
Он также подчеркнул, что создание общей научной базы знаний и развитие научной дипломатии будут способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины и повышению взаимосовместимости со странами-членами Альянса.
Это, в свою очередь, усилит обороноспособность государства благодаря внедрению совместных научных разработок и технологических инноваций.
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