Україна все ще отримує деяку зброю від США завдяки попереднім угодам – Пентагон

Речник Міноборони США заявив, що зокрема йдеться про артснаряди, ракети для систем HIMARS та засобів ППО

HIMARS випускає ракету (Фото: U.S. Army)

США і далі надсилають в Україну деяку військову допомогу попри відсутність рішення про виділення додаткового фінансування від Конгресу. Це відбувається завдяки угодам, які уклали раніше, повідомила пресслужба Пентагону на запит Голосу Америки.

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Йдеться про постачання артилерійських снарядів, ракет для систем залпового вогню HIMARS, засобів протиповітряної оборони та низка іншого військового обладнання, зазначив речник Міністерства оборони США Джефф Юргенсен.

Він наголосив, останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Втім Пентагон може виконати певні попередні зобов’язання перед Києвом завдяки вже наявним контрактам за програмою USAI.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), котра дозволяє США швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Проте все фінансування для неї вже вичерпали і грошей на нові закупівлі немає, пояснив співрозмовник видання.

За словами Юргенсена, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставляння.

"У багатьох випадках, наприклад, зі 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMS, ПТРК Javelin та Stinger, ракетами GMLRS для HIMARS, низкою БпЛА та засобами протидії дронам − виробництво та постачання цього в Україну, а також поповнення запасів США триває згідно з умовами цих контрактів", − уточнив він.

14 лютого президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

16 лютого стало відомо, що десять членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

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