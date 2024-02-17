Украина все еще получает оружие от США благодаря предыдущим соглашениям – Пентагон

Представитель Минобороны США заявил, что в частности речь идет об артснарядах, ракетах для систем HIMARS и средств ПВО

HIMARS выпускает ракету (Фото: U.S. Army)

США продолжают присылать в Украину некоторую военную помощь, несмотря на отсутствие решения о выделении дополнительного финансирования от Конгресса. Это происходит благодаря заключенным ранее соглашениям, сообщила пресс-служба Пентагона по запросу Голоса Америки.

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Речь идет о поставках артиллерийских снарядов, ракет для систем залпового огня HIMARS, средств противовоздушной обороны и ряде другого военного оборудования, отметил представитель Министерства обороны США Джефф Юргенсен.

Он подчеркнул, последний пакет вооружений для Украины анонсирован 27 декабря прошлого года. Впрочем, Пентагон может выполнить определенные предварительные обязательства перед Киевом благодаря уже имеющимся контрактам по программе USAI.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), позволяющей США быстро поставлять оружие в Украину непосредственно из собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Однако все финансирование для нее уже исчерпали и денег на новые закупки нет, объяснил собеседник издания.

По словам Юргенсена, у каждого контракта USAI есть определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

"Во многих случаях, например, со 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMS, ПТРК Javelin и Stinger, ракетами GMLRS для HIMARS, рядом БпЛА и средствами противодействия дронам – производство и поставка этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов", – уточнил он.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

16 февраля стало известно, что десять членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, который предусматривает $47,7 млрд для Украины.

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