Україна запросила на Саміт миру Палестину та Ізраїль

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SHINTARO TAY)

Україна запросила Ізраїль та Палестину взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, попри те, що "комусь це може не подобатись". Про це на пресконференції у Сингапурі повідомив президент Володимир Зеленський.

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"У нас немає подвійних стандартів. Попри те, подобається це комусь, або не подобається, ми запросили на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль", – сказав він.

Український лідер зазначив, що Київ запросив на захід всі країни, які підтримують або не підтримують Україну. Він наголосив, що Україна "готова почути думку кожного", якщо це стосується завершення війни.

"Не запрошені були лише представники Росії, і не лише тому, що вони агресори. А й тому, що у нас був Нормандський формат, на якому ми домовлялися, але вони не стримували слова і продовжували нас вбивати. Роками. І блокували будь-який процес", – пояснив Зеленський.

Нормандський формат – це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі, де обговорюються питання щодо збройної агресії Росії проти України. Участь у заходах брали Україна, Росія, Франція та Німеччина.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити. Захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на саміті не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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