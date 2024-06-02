Украина пригласила на Саммит мира Палестину и Израиль

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА/SHINTARO TAY)

Украина пригласила Израиль и Палестину принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, несмотря на то, что "кому-то это может не нравиться". Об этом на пресс-конференции в Сингапуре сообщил президент Владимир Зеленский.

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"У нас нет двойных стандартов. Несмотря на то, нравится это кому-то или не нравится, мы пригласили на Саммит мира и Палестину, и Израиль", – сказал он.

Украинский лидер отметил, что Киев пригласил на мероприятие все страны, поддерживающие или не поддерживающие Украину. Он подчеркнул, что Украина "готова услышать мнение каждого", если это касается завершения войны.

"Не приглашены были только представители России, и не только потому, что они агрессоры. Но и потому, что у нас был Нормандский формат, на котором мы договаривались, но они не сдерживали слова и продолжали нас убивать. Годами. И блокировали любой процесс", – объяснил Зеленский.

Нормандский формат – это тип встреч в четырехстороннем формате, где обсуждаются вопросы вооруженной агрессии России против Украины. Участие в мероприятиях принимали Украина, Россия, Франция и Германия.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать. Мероприятие пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на саммите не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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