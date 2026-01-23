Україна здатна вироблять 8 млн FPV-дронів на рік

Україна виробляє безпрецедентну кількість дронів для країни, яка воює, розповіли в РНБО

FPV-дрон (Фото: РНБО / Facebook)

Станом на 2026 рік потужності українського оборонно-промислового комплексу дозволяють виробляти понад 8 млн FPV-дронів на рік. Це безпрецедентний показник для будь-якої країни, яка веде війну, розповіли в Раді національної безпеки і оборони.

В Україні цей вид БпЛА виробляють понад 160 компаній. Цим займаються як потужні заводи, так і невеликі інноваційні команди.

В РНБО зазначили, що FPV-дрони з’явилися на фронті у 2023 році через нестачу артилерійських боєприпасів і стали масштабним економічно ефективним рішенням. Сьогодні саме FPV-дрони завдають близько 60% втрат російській армії.

"Україні вдалося локалізувати виробництво компонентів та перетворити дрони на мультифункціональні платформи, які можуть виконувати широкий спектр задач – дрони на оптоволокні, застосування штучного інтелекту та навіть виконання завдань у глибокому тилу противника, як це було в операції "Павутина", – йдеться в повідомленні.

У РНБО також повідомили, що на останньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити "Лінію дронів", покращити управління та забезпечити її необхідними ресурсами.

FPV-дрони дозволили сформувати на ділянках фронту killzone та унеможливити рух ворожої важкої техніки і транспорту без значних втрат із боку противника, додали в РНБО.