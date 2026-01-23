Украина способна производить 8 млн FPV-дронов в год

Украина производит беспрецедентное количество дронов для страны, которая воюет, рассказали в СНБО

FPV-дрон (Фото: СНБО / Facebook)

По состоянию на 2026 год мощности украинского оборонно-промышленного комплекса позволяют производить более 8 млн FPV-дронов в год. Это беспрецедентный показатель для любой страны, которая ведет войну, рассказали в Совете национальной безопасности и обороны.

В Украине этот вид БпЛА производят более 160 компаний. Этим занимаются как мощные заводы, так и небольшие инновационные команды.

В СНБО отметили, что FPV-дроны появились на фронте в 2023 году из-за недостатка артиллерийских боеприпасов и стали масштабным экономически эффективным решением. Сегодня именно FPV-дроны наносят около 60% потерь российской армии.

"Украине удалось локализовать производство компонентов и превратить дроны в мультифункциональные платформы, которые могут выполнять широкий спектр задач – дроны на оптоволокне, применение искусственного интеллекта и даже выполнение задач в глубоком тылу противника, как это было в операции "Паутина", – говорится в сообщении.

В СНБО также сообщили, что на последнем заседании Ставки верховного главнокомандующего приняли решение усилить "Линию дронов", улучшить управление и обеспечить ее необходимыми ресурсами.

FPV-дроны позволили сформировать на участках фронта killzone и сделать невозможным движение вражеской тяжелой техники и транспорта без значительных потерь со стороны противника, добавили в СНБО.