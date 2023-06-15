Українці досягають успіхів та здатні звільнити окуповану землю – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз "критичний час" у війні Росії проти України. На його думку, Україна здатна деокупувати захоплені території. Про це Столтенберг сказав у Брюсселі, повідомляє Sky News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Україна перейшла в контрнаступ, ми бачимо запеклі бої. Ще рано, але ми також бачимо, що українці досягають успіхів, і що Україна здатна звільнити окуповану землю", – сказав він.

Генсек наголосив, що підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні "протягом багатьох місяців, справді має значення на полі бою". На сьогоднішній зустрічі у форматі Рамштайн буде розглянуто, як посилити підтримку України.

"Війна в Україні лише демонструє необхідність підтримувати Україну", – сказав Столтенберг.

Також на зустрічі буде порушено питання забезпечення достатньою кількістю боєприпасів, яке, за його словами, буде "значно вищим", ніж раніше.

Крім того, за словами генсека, на сьогоднішньому "Рамштайні" планується посилити витрати на оборону.

12 червня 2023 року в Міноборони України заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

13 червня Столтенберг повідомив про перші успіхи українського контрнаступу, проте закликав готуватися до того, що він буде важким та кривавим.

Читайте також: Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках







Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.