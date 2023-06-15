Украинцы достигают успехов и способны освободить оккупированную землю – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас "критическое время" в войне России против Украины. По его мнению, Украина способна деоккупировать захваченные территории. Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе, сообщает Sky News .

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"Украина перешла в контрнаступление, мы видим ожесточенные бои. Еще рано, но мы также видим, что украинцы достигают успехов, и что Украина способна освободить оккупированную землю", – сказал он.

Генсек подчеркнул, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине "в течение многих месяцев, действительно имеет значение на поле боя". На сегодняшней встрече в формате Рамштайн, по его словам, будет рассмотрено, как усилить поддержку Украины.

"Война в Украине только демонстрирует необходимость поддерживать Украину", – сказал Столтенберг.

Также на встрече будет поднят вопрос обеспечения достаточным количеством боеприпасов, которое, по его словам, будет "значительно выше", чем раньше.

Кроме того, по словам генсека, на сегодняшнем "Рамштайне" планируется усилить расходы по обороне.

12 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

13 июня Столтенберг сообщил о первых успехах украинского контрнаступления, однако призвал готовиться к тому, что оно будет тяжелым и кровавым.

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