В аеропорту Вільнюса припиняли польоти через невідомий об'єкт, що летів із Білорусі

Вранці 9 вересня в аеропорту литовської столиці Вільнюса були тимчасово припинені польоти через невідомий об'єкт, який рухався у бік країни з Білорусі. Про це повідомив Національний центр управління кризами, передає суспільний мовник Литви LRT.

"[Компанія] "Повітряна навігація" сьогодні о 08:33 передала службам Вільнюського аеропорту інформацію про зафіксований літаючий об'єкт. Військово-повітряні сили Литовської армії відстежували на радарах непізнаний об'єкт, який рухався з Білорусі в бік Литви. Сигнал також на короткий час був зафіксований підрозділами наземної протиповітряної оборони, проте без візуального контакту", – розповіли у Центрі.

За його словами, більш детальну інформацію відповідні служби нададуть найближчим часом.

Відомство зауважило, що згідно з первинними оцінками служб, це могло бути метеорологічне явище, проте буде проведено детальне розслідування інциденту.

На початку вересня у Вільнюському аеропорту також припиняли повітряне сполучення через рекламний безпілотник. Через це близько пів години не міг приземлитися літак із президентом країни Гітанасом Науседою, який повертався з Фінляндії.

Міністерство зв'язку Литви заявляє, що наразі розглядають питання про розширення зон заборони польотів для дронів, аби такі інциденти не повторювались.