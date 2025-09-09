В аэропорту Вильнюса прекращали полеты из-за неизвестного объекта, летевшего из Беларуси
Утром 9 сентября в аэропорту литовской столицы Вильнюса были приостановлены полеты из-за неизвестного объекта, который двигался в сторону страны из Беларуси. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами, передает общественный вещатель Литвы LRT.
"[Компания] "Воздушная навигация" сегодня в 08:33 передала службам Вильнюсского аэропорта информацию о зафиксированном летающем объекте. Военно-воздушные силы Литовской армии отслеживали на радарах неопознанный объект, который двигался из Беларуси в сторону Литвы. Сигнал также на короткое время был зафиксирован подразделениями наземной противовоздушной обороны, однако без визуального контакта", – рассказали в Центре.
По его словам, более подробную информацию соответствующие службы предоставят в ближайшее время.
Ведомство отметило, что согласно первичным оценкам служб, это могло быть метеорологическое явление, однако будет проведено детальное расследование инцидента.
В начале сентября в Вильнюсском аэропорту также прекращали воздушное сообщение из-за рекламного беспилотника. Из-за этого около получаса не мог приземлиться самолет с президентом страны Гитанасом Науседой, который возвращался из Финляндии.
Министерство связи Литвы заявляет, что сейчас рассматривают вопрос о расширении зон запрета полетов для дронов, чтобы такие инциденты не повторялись.
- В июле в Литву с территории Беларуси дважды залетали российские дроны "Гербера", а также беспилотник, вероятно, не военного назначения.
- В конце августа Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением БпЛА и приближения российско-беларусских учений "Запад-2025".
