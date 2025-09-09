В аэропорту Вильнюса прекращали полеты из-за неизвестного объекта, летевшего из Беларуси

Сигнал также зафиксировали и подразделения наземного ПВО, но визуального контакта не было

Аэропорт Вильнюса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром 9 сентября в аэропорту литовской столицы Вильнюса были приостановлены полеты из-за неизвестного объекта, который двигался в сторону страны из Беларуси. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами, передает общественный вещатель Литвы LRT.

"[Компания] "Воздушная навигация" сегодня в 08:33 передала службам Вильнюсского аэропорта информацию о зафиксированном летающем объекте. Военно-воздушные силы Литовской армии отслеживали на радарах неопознанный объект, который двигался из Беларуси в сторону Литвы. Сигнал также на короткое время был зафиксирован подразделениями наземной противовоздушной обороны, однако без визуального контакта", – рассказали в Центре.

По его словам, более подробную информацию соответствующие службы предоставят в ближайшее время.

Ведомство отметило, что согласно первичным оценкам служб, это могло быть метеорологическое явление, однако будет проведено детальное расследование инцидента.

В начале сентября в Вильнюсском аэропорту также прекращали воздушное сообщение из-за рекламного беспилотника. Из-за этого около получаса не мог приземлиться самолет с президентом страны Гитанасом Науседой, который возвращался из Финляндии.

Министерство связи Литвы заявляет, что сейчас рассматривают вопрос о расширении зон запрета полетов для дронов, чтобы такие инциденты не повторялись.