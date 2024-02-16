В Авдіївці знищують багато підготовлених росіян, західніше буде менш зручно – Селезньов

Він зазначив, що на Авдіївку наступає саме регулярна армія РФ, активно застосовуються бронетехніка та авіація окупантів

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

В Авдіївці Сили оборони мають можливість знищувати підготовлених російських військових у великих кількостях, західніше від міста це буде робити "менш зручно". Про це у коментарі для великого тексту LIGA.net заявив полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

За його словами, якщо Сили оборони відійдуть західніше з міста, то російські загарбники продовжать наступати вглиб української території попри втрати. Подальший перебіг подій при цьому залежатиме від якості українських ліній оборони.

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"Це [наступає на Авдіївку] – саме регулярна російська армія, така собі еліта. До того ж вони активно використовують бронетехніку та авіацію, ті самі керовані авіаційні бомби прилітають по Авдіївці дедалі частіше", – зазначив він.

За його словами, виклик для Сил оборони є "дуже серйозним".

Військовий зазначив, що якщо українські захисники відійдуть західніше з Авдіївки, то російські ракети та бомби будуть прилітати туди, куди до того не прилітали, оскільки загарбники будуть сунути вглиб попри втрати, виконуючи бажання російського диктатора Володимира Путіна взяти під контроль Україну.

"Гроші є, прагнення є, армія є. І ця армія буде сунути вперед, вбиваючи українців та знищуючи наші міста", – сказав Селезньов.

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Окрім цього в Авдіївці Сили оборони мають можливість знищувати підготовлених російських військових у великих кількостях, а західніше від міста нищити окупантів буде "менш зручно", додав ексречник Генштабу.

На його думку, ситуація в Авдіївці може відрізнятися від історії Бахмута, після захоплення якого окупанти не змогли просунутися далі, оскільки вперлись у наступну лінію оборони. Це пов'язано з тим, що за Авдіївкою немає панівних висот, котрі дозволять українським захисникам впевнено почуватися, пояснив військовий.

Відповідно, подальший перебіг подій багато у чому залежатиме від надійності та ефективності тих укріплених ліній оборони, на котрі мають відступити українські військові, підсумував Селезньов.

Раніше командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

Речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що з моменту передислокування до Авдіївки третя окрема штурмова бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників.

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