В Авдеевке уничтожают много подготовленных россиян, западнее будет менее удобно – Селезнев

Он отметил, что на Авдеевку наступает именно регулярная армия РФ, активно применяются бронетехника и авиация оккупантов

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

В Авдеевке Силы обороны имеют возможность уничтожать подготовленных российских военных в больших количествах, западнее города это будет делать "менее удобно". Об этом в комментарии для большого текста LIGA.net заявил полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По его словам, если Силы обороны отойдут западнее из города, то российские захватчики продолжат наступать вглубь украинской территории, несмотря на потери. Дальнейшее течение событий будет зависеть от качества украинских линий обороны.

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"Это [наступает на Авдеевку] – именно регулярная российская армия, этакая элита. К тому же они активно используют бронетехнику и авиацию, те же управляемые авиационные бомбы прилетают по Авдеевке все чаще", – отметил он.

По его словам, вызов для Сил обороны "очень серьезный".

Военный отметил, что если украинские защитники отойдут западнее из Авдеевки, то российские ракеты и бомбы будут прилетать туда, куда до этого не прилетали, поскольку захватчики будут сунуть вглубь, несмотря на потери, исполняя желание российского диктатора Владимира Путина взять под контроль Украину.

"Деньги есть, стремление есть, армия есть. И эта армия будет двигаться вперед, убивая украинцев и уничтожая наши города", – сказал Селезнев.

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Помимо этого в Авдеевке Силы обороны могут уничтожать подготовленных российских военных в больших количествах, а западнее города уничтожать оккупантов будет "менее удобно", добавил экс-спикер Генштаба.

По его мнению, ситуация в Авдеевке может отличаться от истории Бахмута, после захвата которого оккупанты не смогли продвинуться дальше, поскольку уперлись в следующую линию обороны. Это связано с тем, что за Авдеевкой нет господствующих высот, позволяющих украинским защитникам уверенно чувствовать себя, объяснил военный.

Соответственно, дальнейшее течение событий во многом будет зависеть от надежности и эффективности тех укрепленных линий обороны, на которые должны отступить украинские военные, подытожил Селезнев.

Ранее командующий Силами обороны Таврического направление Александр Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

Спикер 3 ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что с момента передислокации в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков.

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