В Ірані назвали атаки Ізраїлю "зрадою дипломатії"

Глава іранського МЗС заявив, що країна має намір захищати свій суверенітет усіма силами

Аббас Аракчі (Фото: Telegram-канал політика)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав військову операцію Ізраїлю "Висхідний лев" зрадою дипломатії. Про це він сказав, виступаючи в Організації Об'єднаних Націй у Женеві, повідомляє Reuters.

За його словами, атаки на ядерні об'єкти Тегерана – це "тяжкі воєнні злочини".

"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність і суверенітет усіма силами", – сказав Аракчі.

Очікується, що 20 червня у Женеві глава іранського МЗС має провести переговори з європейськими колегами з приводу ядерної та ракетної програм.