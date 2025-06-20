В Ірані назвали атаки Ізраїлю "зрадою дипломатії"
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав військову операцію Ізраїлю "Висхідний лев" зрадою дипломатії. Про це він сказав, виступаючи в Організації Об'єднаних Націй у Женеві, повідомляє Reuters.
За його словами, атаки на ядерні об'єкти Тегерана – це "тяжкі воєнні злочини".
"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність і суверенітет усіма силами", – сказав Аракчі.
Очікується, що 20 червня у Женеві глава іранського МЗС має провести переговори з європейськими колегами з приводу ядерної та ракетної програм.
- 19 червня прем'єр Ізраїлю заявив, що операція "Висхідний лев" не має на меті повалити режим Ірану. Але буде атаковано всі ядерні об'єкти.
- 20 червня повідомлялося, що понад 50 винищувачів Ізраїлю завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану.
- В Ірані сказали, що не будуть вести переговори зі США, доки Ізраїль продовжує обстріл.