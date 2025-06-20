В Иране назвали атаки Израиля "предательством дипломатии"
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал военную операцию Израиля "Восходящий лев" предательством дипломатии. Об этом он сказал, выступая в Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщает Reuters.
По его словам, атаки на ядерные объекты Тегерана – это "тяжкие военные преступления".
"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами", – сказал Аракчи.
Ожидается, что 20 июня в Женеве глава иранского МИД должен провести переговоры с европейскими коллегами по ядерной и ракетной программам.
- 19 июня премьер Израиля заявил, что операция "Восходящий лев" не ставит целью свергнуть режим Ирана. Но будут атакованы все ядерные объекты.
- 20 июня сообщалось, что более 50 истребителей Израиля нанесли удары по ядерным объектам Ирана.
- В Иране сказали, что не будут вести переговоры с США, пока Израиль продолжает обстрел.