В Иране назвали атаки Израиля "предательством дипломатии"

Глава иранского МИД заявил, что страна намерена защищать свой суверенитет всеми силами

Аббас Аракчи (Фото: Telegram-канал политика)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал военную операцию Израиля "Восходящий лев" предательством дипломатии. Об этом он сказал, выступая в Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщает Reuters.

По его словам, атаки на ядерные объекты Тегерана – это "тяжкие военные преступления".

"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами", – сказал Аракчи.

Ожидается, что 20 июня в Женеве глава иранского МИД должен провести переговоры с европейскими коллегами по ядерной и ракетной программам.