Нетаньяху: У Израиля нет цели повалить режим Ирана. Атакованы будут все ядерные объекты
Израиль не преследует цель свергнуть или сменить руководящий режим в Иране. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.
Однако он не исключил, что это может стать результатом операции "Восходящий лев", начатой 13 июня.
"Вопрос смены режима или падения этого режима – это прежде всего дело иранского народа. Альтернативы этому нет. Именно поэтому я не представил это как цель. Это может быть результатом, но это не заявленная или официальная цель, которая у нас есть", – сказал Нетаньяху.
Также у него спросили, может ли Израиль "решить вопрос" с иранским заводом по обогащению урана Фордо с участием США или без участия. На что премьер ответил, что Израиль имеет право ликвидировать все ядерные объекты Ирана, независимо от того, решит ли президент США Дональд Трамп присоединиться к этому или нет.
"Он сделает то, что будет хорошо для Соединенных Штатов, а я сделаю то, что будет хорошо для государства Израиль, и должен сказать, что до сих пор каждый выполняет свою часть работы", – сказал Нетаньяху.
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