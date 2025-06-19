Нетаньяху: У Израиля нет цели повалить режим Ирана. Атакованы будут все ядерные объекты

Премьер отметил, что иранские ядерные объекты будут поражены при помощи США или без нее

Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Израиль не преследует цель свергнуть или сменить руководящий режим в Иране. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

Однако он не исключил, что это может стать результатом операции "Восходящий лев", начатой 13 июня.

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"Вопрос смены режима или падения этого режима – это прежде всего дело иранского народа. Альтернативы этому нет. Именно поэтому я не представил это как цель. Это может быть результатом, но это не заявленная или официальная цель, которая у нас есть", – сказал Нетаньяху.

Также у него спросили, может ли Израиль "решить вопрос" с иранским заводом по обогащению урана Фордо с участием США или без участия. На что премьер ответил, что Израиль имеет право ликвидировать все ядерные объекты Ирана, независимо от того, решит ли президент США Дональд Трамп присоединиться к этому или нет.

"Он сделает то, что будет хорошо для Соединенных Штатов, а я сделаю то, что будет хорошо для государства Израиль, и должен сказать, что до сих пор каждый выполняет свою часть работы", – сказал Нетаньяху.