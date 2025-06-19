Нетаньягу: Ізраїль не має на меті повалити режим Ірану. Атаковані будуть всі ядерні об'єкти

Прем'єр зазначив, що іранські ядерні об'єкти будуть уражені за допомогою США або без неї

Беньямін Нетаньягу (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Ізраїль не має на меті повалити або змінити керівний режим в Ірані. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє Reuters.

Однак він не виключив, що це може стати результатом операції "Вихідний лев", розпочатої 13 червня.

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"Питання зміни режиму чи падіння цього режиму – це насамперед справа іранського народу. Альтернативи цьому немає. Саме тому я не представив це як мету. Це може бути результатом, але це не заявлена чи офіційна мета, яка у нас є", – сказав Нетаньягу.

Також у нього запитали, чи може Ізраїль "розв'язати питання" з іранським заводом зі збагачення урану Фордо за участю США або без цього. На що він відповів, що Ізраїль має право ліквідувати всі ядерні об'єкти Ірану, незалежно від того, вирішить президент США Дональд Трамп приєднатися до цього чи ні.

"Він зробить те, що буде добре для Сполучених Штатів, а я зроблю те, що буде добре для держави Ізраїль, і маю сказати, що досі кожен виконує свою частину роботи", – сказав Нетаньягу.