В Іжевську сталася велика пожежа. Могло горіти підприємство з виробництва дронів – росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, торік будівлю торговельного центру, в якому, імовірно, сталася пожежа, могли віддати під виробництво БпЛА

Фото: МНС РФ

У російському Іжевську в ніч проти 17 лютого сталася велика пожежа. Пресслужба МНС РФ не повідомила про місце події, зазначивши лише, що горить "будівля". За даними Telegram-каналу ASTRA, промисловий об'єкт, про який йдеться, торік могли віддати під виробництво безпілотників.

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За офіційними даними російських рятувальників, підприємство, на якому сталася пожежа, спеціалізується нібито на мийних засобах та засобах для дезінфекції.

Водночас за цією адресою розташоване хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, згідно з повідомленнями у російських ЗМІ, у 2023 році віддали під виробництво безпілотників.

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Площа пожежі вночі складала 3500 кв. м. Росіяни стверджують, що її локалізували та погасили.

18 січня у РФ під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під удар потрапив нафтопереробний завод Новатека в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але тільки як перевалка – виробництво там зупинилося.

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