В Ижевске вспыхнул большой пожар. Могло гореть предприятие по производству дронов – росСМИ
Фото: МЧС РФ

В российском Ижевске в ночь на 17 февраля произошел большой пожар. Пресс-служба МЧС РФ не сообщила о месте происшествия, отметив лишь, что горит "здание". По данным Telegram-канала ASTRA, промышленный объект, о котором идет речь, в прошлом году могли отдать под производство беспилотников.

По официальным данным российских спасателей, предприятие, на котором произошел пожар, специализируется якобы на моющих и дезинфицирующих средствах.

В то же время, по этому адресу находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно сообщениям в российских СМИ, в 2023 году отдали под производство беспилотников.

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Скриншот

Площадь пожара ночью составляла 3500 кв. м. Россияне утверждают, что ее локализовали и потушили.

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