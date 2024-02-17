В Ижевске вспыхнул большой пожар. Могло гореть предприятие по производству дронов – росСМИ

По информации российских СМИ, в прошлом году здание торгового центра, в котором, вероятно, произошел пожар, могли отдать под производство БпЛА

Фото: МЧС РФ

В российском Ижевске в ночь на 17 февраля произошел большой пожар. Пресс-служба МЧС РФ не сообщила о месте происшествия, отметив лишь, что горит "здание". По данным Telegram-канала ASTRA, промышленный объект, о котором идет речь, в прошлом году могли отдать под производство беспилотников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По официальным данным российских спасателей, предприятие, на котором произошел пожар, специализируется якобы на моющих и дезинфицирующих средствах.

В то же время, по этому адресу находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно сообщениям в российских СМИ, в 2023 году отдали под производство беспилотников.

Скриншот

Площадь пожара ночью составляла 3500 кв. м. Россияне утверждают, что ее локализовали и потушили.

18 января в РФ под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под удар попал нефтеперерабатывающий завод Новатека в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

Смотрите также: В Ижевске – взрыв и пожар. МЧС РФ заявило о "работах" на заводе, где производят ракеты: видео