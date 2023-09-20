В Ізраїлі заявили про "дружню" зустріч Зеленського та Нетаньягу. Нових домовленостей немає

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що зустріч прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та президента Володимира Зеленського 19 вересня відбулася у "дружніх умовах". Про це він повідомив із посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.

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Ізраїльтяни заявляють, що зустріч у Нью-Йорку була "дружньою".

Нетаньягу повторив обіцянки Ізраїлю з початку великої війни про те, що країна допомагатиме Україні в гуманітарних питаннях, включно з гуманітарним розмінуванням.

Стосовно нових домовленостей не повідомляється.

Перед зустріччю Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести карту світу, проте вона виявилася старою – з Радянським Союзом та без України.

5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.

6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичилися у взаєминах між країнами.

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