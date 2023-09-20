В Израиле заявили о "дружеской" встрече Зеленского и Нетаньяху. Новых договоренностей нет

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что встреча премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского 19 сентября прошла в "дружественной обстановке". Об этом он сообщил со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

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Израильтяне заявляют, что встреча в Нью-Йорке была "дружественной".

Нетаньяху повторил обещания Израиля с начала большой войны о том, что страна будет помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая гуманитарное разминирование.

О каких-либо новых договоренностях не сообщается.

Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с Советским Союзом и без Украины.

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