В Израиле заявили о "дружеской" встрече Зеленского и Нетаньяху. Новых договоренностей нет
20.09.2023, 13:40
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что встреча премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского 19 сентября прошла в "дружественной обстановке". Об этом он сообщил со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
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Израильтяне заявляют, что встреча в Нью-Йорке была "дружественной".
Нетаньяху повторил обещания Израиля с начала большой войны о том, что страна будет помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая гуманитарное разминирование.
О каких-либо новых договоренностях не сообщается.
Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с Советским Союзом и без Украины.
- 5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне.
- 6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях между странами.
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