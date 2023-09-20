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В Израиле заявили о "дружеской" встрече Зеленского и Нетаньяху. Новых договоренностей нет

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 13:40
В Израиле заявили о
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что встреча премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского 19 сентября прошла в "дружественной обстановке". Об этом он сообщил со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Израильтяне заявляют, что встреча в Нью-Йорке была "дружественной". 

Нетаньяху повторил обещания Израиля с начала большой войны о том, что страна будет помогать Украине в гуманитарных вопросах, включая гуманитарное разминирование.

О каких-либо новых договоренностях не сообщается. 

Перед встречей Нетаньяху попросил своих подопечных вынести карту мира, однако она оказалась старой – с Советским Союзом и без Украины. 
  • 5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне.
  • 6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях между странами.

Читайте также: Зеленский обсудил с Нетаньяху гражданскую оборону, беженцев и паломничество хасидов

Дмитрий Гриниченко
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гуманитарная помощьВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильвойнаМихаэль Бродский
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