У Києві на місці удару по багатоповерхівці завершили аварійно-рятувальні роботи – фото
У Святошинському районі Києва завершені аварійно-рятувальні роботи після атаки Росії 7 вересня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок ворожої атаки загинули три людини, одна з них – дитина. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім мешканців будинку, а психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.
Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами.
- У Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну, також зафіксовані влучання в багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах.
- Згодом поліція опублікувала відео, зроблене під час російської атаки на Київ 7 вересня.
- Вранці 8 вересня стало відомо, що в Києві дістали з-під завалів третього загиблого, це був чоловік.
