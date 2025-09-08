У Києві на місці удару по багатоповерхівці завершили аварійно-рятувальні роботи – фото

На місці працювали близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки

Пошкоджений Росією будинок (Фото: ДСНС)

У Святошинському районі Києва завершені аварійно-рятувальні роботи після атаки Росії 7 вересня. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ворожої атаки загинули три людини, одна з них – дитина. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім мешканців будинку, а психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

