В Киеве на месте удара по многоэтажке завершили аварийно-спасательные работы – фото

Поврежденный Россией дом (Фото: ГСЧС)

В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после атаки России 7 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеской атаки погибли три человека, один из них ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Чрезвычайники спасли семь жителей дома, а психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.

Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекались около 130 спасателей и 21 единица техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС