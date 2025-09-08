В Киеве на месте удара по многоэтажке завершили аварийно-спасательные работы – фото
В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после атаки России 7 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате вражеской атаки погибли три человека, один из них ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Чрезвычайники спасли семь жителей дома, а психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.
Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекались около 130 спасателей и 21 единица техники ГСЧС.
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами.
- В Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина, также зафиксированы попадания в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.
- Впоследствии полиция опубликовала видео, снятое во время российской атаки на Киев 7 сентября.
- Утром 8 сентября стало известно, что в Киеве достали из-под завалов третьего погибшего, это был мужчина.
