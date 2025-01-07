В Одесі затримали командира військової частини: вимагав у підлеглих 30% з бойових
Правоохоронці затримали в Одесі командира однієї з військових частин. Поліція Одеської області стверджує, що він упродовж семи місяців вимагав у підлеглих частину бойових виплат.
За даними слідства, керівник вимагав у своїх підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, прикриваючись "потребами частини", наприклад, ремонтом техніки.
Тим, хто відмовлявся платити, він погрожував проблемами на службі: вигаданими недоліками у роботі, переведенням в інші підрозділи чи зони бойових дій, пишуть правоохоронці.
Зазначається, що за пів року, з червня до грудня, він зібрав з військових понад 400 000 грн. Затримали його, коли він отримував черговий "внесок" — 41 000 грн за грудень. Під час обшуків у його машині та вдома знайшли гроші, телефони та банківські картки, які можуть бути доказами злочину.
Командиру вручили підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.
- 10 квітня 2023 року було заарештовано без права внесення застави командира підрозділу матеріального забезпечення військової частини в Одеській області: він нібито вимагав від підлеглих віддавати йому частину щомісячних премій, встановлених на час воєнного стану.
- 6 вересня того ж року НАЗК запустило портал, де українці за винагороду можуть повідомляти про корупцію.
- 2 жовтня 2023 року в Україні вперше присудили винагороду викривачеві корупції. Він отримає 13,3 млн грн.
- У жовтні 2024 року експосадовця Сил логістики ЗСУ звинуватили у незаконному збагаченні на 56 млн.