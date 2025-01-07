В Одесі затримали командира військової частини: вимагав у підлеглих 30% з бойових

Фото: Поліція Одеської області

Правоохоронці затримали в Одесі командира однієї з військових частин. Поліція Одеської області стверджує, що він упродовж семи місяців вимагав у підлеглих частину бойових виплат.

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За даними слідства, керівник вимагав у своїх підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, прикриваючись "потребами частини", наприклад, ремонтом техніки.

Тим, хто відмовлявся платити, він погрожував проблемами на службі: вигаданими недоліками у роботі, переведенням в інші підрозділи чи зони бойових дій, пишуть правоохоронці.

Зазначається, що за пів року, з червня до грудня, він зібрав з військових понад 400 000 грн. Затримали його, коли він отримував черговий "внесок" — 41 000 грн за грудень. Під час обшуків у його машині та вдома знайшли гроші, телефони та банківські картки, які можуть бути доказами злочину.

Командиру вручили підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області