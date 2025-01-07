В Одессе задержан командир воинской части: требовал у подчиненных 30% боевых

Фото: Полиция Одесской области

Правоохранители задержали в Одессе командира одной из воинских частей. Полиция Одесской области утверждает, что он в течение семи месяцев требовал у подчиненных часть боевых выплат.

По данным следствия, руководитель требовал у своих подчиненных 30% дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, прикрываясь "потребностями части", например ремонтом техники.

Тем, кто отказывался платить, он угрожал проблемами на службе: вымышленными недостатками в работе, переводом в другие подразделения или зоны боевых действий, пишут правоохранители.

Отмечается, что за полгода с июня по декабрь он собрал из военных более 400 000 грн. Задержали его, когда он получал очередной "взнос" – 41 000 грн за декабрь. Во время обысков в его машине и дома нашли деньги, телефоны и банковские карты, которые могут являться доказательствами преступления.

Командиру вручили подозрение в получении должностным лицом неправомерной выгоды. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Фото: Полиция Одесской области

Фото: Полиция Одесской области