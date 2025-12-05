В Сухопутних військах прокоментували порушення прав військових – йдеться про окремі підрозділи
Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила про виявлені факти масових порушень прав військовослужбовців в окремих штурмових полках Сил оборони. В Сухопутних військах відповіли, що ці повідомлення вимагають особливої уваги.
В інтерв'ю LB омбудсманка заявила, що у деякі полки доводилося виїжджати з перевірками, зокрема з президентською, за фактами скарг. Під час перевірок і були виявлені масові порушення.
"Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана. Далі м’яч на полі Офісу генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними", – зазначила Решетилова.
Однак вона підкреслила, що йдеться не про всі штурмові полки, а окремі, яким здалося, що "вони безкарні". У матеріалах, які були передані правоохоронцям, Решетилова бачить ознаки кримінального правопорушення.
"Побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним. Це те, що виявила. А далі це робота правоохоронних органів. При цьому нам треба розуміти, що вони справді ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно", – наголосила омбудсманка.
У Сухопутних військах заявили, що ці повідомлення вимагають особливої уваги. Однак наголосили, що більшість командирів і військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.
"Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку. Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба – відповідала стандартам, за які ми воюємо", – зазначили у Сухопутних військах.
- У жовтні ВСП повідомила, що від полку "Скеля" надійшло 13 скарг військових про побиття, але ВСП це не підтвердила.
- Решетилова заявила про неефективність Військової служби правопорядку й ініціювала нову перевірку щодо полку "Скеля", який охрестили одним із найбільших порушників дотримання прав людини в ЗСУ.
- У листопаді омбудсманка повідомила, що серед співробітників ТЦК трапляються самогубства.
