В Сухопутних військах прокоментували порушення прав військових – йдеться про окремі підрозділи

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила про виявлені факти масових порушень прав військовослужбовців в окремих штурмових полках Сил оборони. В Сухопутних військах відповіли, що ці повідомлення вимагають особливої уваги.

В інтерв'ю LB омбудсманка заявила, що у деякі полки доводилося виїжджати з перевірками, зокрема з президентською, за фактами скарг. Під час перевірок і були виявлені масові порушення.

"Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана. Далі м’яч на полі Офісу генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними", – зазначила Решетилова.

Однак вона підкреслила, що йдеться не про всі штурмові полки, а окремі, яким здалося, що "вони безкарні". У матеріалах, які були передані правоохоронцям, Решетилова бачить ознаки кримінального правопорушення.

"Побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним. Це те, що виявила. А далі це робота правоохоронних органів. При цьому нам треба розуміти, що вони справді ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно", – наголосила омбудсманка.

У Сухопутних військах заявили, що ці повідомлення вимагають особливої уваги. Однак наголосили, що більшість командирів і військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.

"Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку. Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба – відповідала стандартам, за які ми воюємо", – зазначили у Сухопутних військах.