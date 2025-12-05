В Сухопутных войсках прокомментировали нарушения прав военных – речь об отдельных подразделениях

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о выявленных фактах массовых нарушений прав военнослужащих в отдельных штурмовых полках Сил обороны. В Сухопутных войсках ответили, что эти сообщения требуют особого внимания.

В интервью LB омбудсмен заявила, что в некоторые полки приходилось выезжать с проверками, в том числе с президентской, по фактам жалоб. Во время проверок и были выявлены массовые нарушения.

"Все передала в правоохранительные органы. Сейчас идет следствие. Потому что когда речь идет об откровенном криминале, это уже не компетенция военного омбудсмена. Далее мяч на поле Офиса генерального прокурора и правоохранительных органов. Я надеюсь, что они будут в этом расследовании довольно эффективными", – отметила Решетилова.

Однако она подчеркнула, что речь идет не обо всех штурмовых полках, а отдельных, которым показалось, что "они безнаказанны". В материалах, которые были переданы правоохранителям, Решетилова видит признаки уголовного правонарушения.

"Избиения, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родным. Это то, что обнаружила. А дальше это работа правоохранительных органов. При этом нам надо понимать, что они действительно эффективны на поле боя. И им ставят задачи такого характера, которые выполнить чрезвычайно сложно", – подчеркнула омбудсмен.

В Сухопутных войсках заявили, что эти сообщения требуют особого внимания. Однако отметили, что большинство командиров и военнослужащих придерживаются военных стандартов, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.

"Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке. Для нас принципиально то, чтобы каждый военный был защищен, а служба – соответствовала стандартам, за которые мы воюем", – отметили в Сухопутных войсках.