В уряді Угорщини не засудили постачання ракет з КНДР до Росії, бо "немає жодних доказів"

9 січня США та 49 союзників засудили постачання ракет з КНДР до Росії, але Угорщини серед підписантів не було

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото - EPA)

Уряд Угорщини не засудив постачання зброї з Північної Кореї до Росії, тому що "не надано жодних доказів". Про це заявив держсекретар з питань безпекової політики міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Штарай, повідомило видання 444.hu.

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За даними журналістів, двох членів угорського парламенту цікавило, чому уряд не приєднався до спільної заяви США та союзників про рішуче засудження експорту з КНДР до РФ балістичних ракет, якими росіяни завдають ударів по Україні.

"Це дивно і несподівано, оскільки уряд Угорщини категорично проти будь-яких постачань зброї в російсько-українській війні. Оскільки причини нашої відсутності [серед підписантів заяви] невідомі, просимо повідомити про них. Угорський уряд засуджує лише постачання зброї із Заходу чи також і зі Сходу?" – запитав депутат Петер Унгар.

Представник МЗС Угорщини Штарай сказав у відповідь: "Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві".

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня у прокуратурі Харківської області заявили, що під час атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

За словами Буданова, наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

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