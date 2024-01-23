ГУР: Між Росією та КНДР триває співпраця. РФ з протягнутою рукою звертається по допомогу

За даними представника ГУР МО Юсова, зараз є підтверджена інформація про постачання Росії артилерійських боєкомплектів від КНДР

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що співпраця між російським та північнокорейським режимами триває. Він також звернув увагу під час ефіру телемарафону, що Росія позиціювала себе "другою армією світу", однак зараз "з протягнутою рукою звертається до інших країн".

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22 січня Міністерство оборони Великої Британії надало групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажів, які постачаються в Росію, їх опублікувало видання The Guardian. Там видно три російські кораблі: "Майя", "Ангара" і "Мария". Вони завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін. Далі судна ідуть транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Коментуючи це питання, Юсов наголосив, що Росія та Північна Корея і далі співпрацюють. Зокрема, за його словами, вже є підтверджена інформація про постачання Росії північнокорейських артилерійських боєкомплектів, а також бойових комплектів для реактивних систем залпового вогню.

"Звичайно, ця інформація збирається та уточнюється. Цей процес інтенсивно триває і це відчутна допомога для російського режиму", – зауважив він.

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Представник ГУР наголосив, що російський режим позиціював себе "другою армією світу, а зараз фактично до кожного лідера на міжнародному ринку озброєння з протягнутою рукою звертається". Він також зауважив, що звертатися по допомогу, постачання боєкомплектів та інших номенклатур озброєння – це приниження для російського керівництва.

"Це говорить про проблеми в оборонному комплексі агресора й, звичайно, ставить під сумнів їхні стратегічні можливості", – підсумував Юсов.

Фото: The Guardian

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

11 січня очільник Харківської ОВА Синєгубов заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора.

19 січня старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією.

21 січня очільник ГУР Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

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