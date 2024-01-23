ГУР: Между РФ и КНДР продолжается сотрудничество. РФ с протянутой рукой просит о помощи
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что сотрудничество между российским и северокорейским режимами продолжается. Он также обратил внимание во время эфира телемарафона, что Россия позиционировала себя "второй армией мира", однако сейчас "с протянутой рукой обращается к другим странам".
22 января Министерство обороны Великобритании предоставило группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузов, поставляемых в Россию, их опубликовало издание The Guardian. Там видны три российских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария". Они загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Далее суда следуют транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.
Комментируя этот вопрос, Юсов отметил, что Россия и Северная Корея продолжают сотрудничать. В частности, по его словам, сейчас уже есть подтвержденная информация о поставках России северокорейских артиллерийских боекомплектов, а также боевых комплектов для реактивных систем залпового огня.
"Конечно эта информация собирается и уточняется. Этот процесс интенсивно продолжается и это ощутимая помощь для российского режима", – отметил он.
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Представитель ГУР отметил, что российский режим позиционировал себя "второй армией мира, а сейчас фактически к каждому лидеру на международном рынке вооружения с протянутой рукой обращается". Он также отметил, что обращаться за помощью, поставки боекомплектов и других номенклатур вооружения – это унижение для российского руководства.
"Это говорит о проблемах в оборонном комплексе агрессора и, конечно, ставит под сомнение их стратегические возможности", – подытожил Юсов.
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