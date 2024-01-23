ГУР: Между РФ и КНДР продолжается сотрудничество. РФ с протянутой рукой просит о помощи

По данным представителя ГУР МО Юсова, сейчас подтверждена информация о поставках России артиллерийских боекомплектов от КНДР

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что сотрудничество между российским и северокорейским режимами продолжается. Он также обратил внимание во время эфира телемарафона, что Россия позиционировала себя "второй армией мира", однако сейчас "с протянутой рукой обращается к другим странам".

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22 января Министерство обороны Великобритании предоставило группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузов, поставляемых в Россию, их опубликовало издание The Guardian. Там видны три российских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария". Они загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Далее суда следуют транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.

Комментируя этот вопрос, Юсов отметил, что Россия и Северная Корея продолжают сотрудничать. В частности, по его словам, сейчас уже есть подтвержденная информация о поставках России северокорейских артиллерийских боекомплектов, а также боевых комплектов для реактивных систем залпового огня.

"Конечно эта информация собирается и уточняется. Этот процесс интенсивно продолжается и это ощутимая помощь для российского режима", – отметил он.

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Представитель ГУР отметил, что российский режим позиционировал себя "второй армией мира, а сейчас фактически к каждому лидеру на международном рынке вооружения с протянутой рукой обращается". Он также отметил, что обращаться за помощью, поставки боекомплектов и других номенклатур вооружения – это унижение для российского руководства.

"Это говорит о проблемах в оборонном комплексе агрессора и, конечно, ставит под сомнение их стратегические возможности", – подытожил Юсов.

Фото: The Guardian

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

11 января глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что военные эксперты почти полностью уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора.

19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за его сотрудничества с Россией.

21 января глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

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