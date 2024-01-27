У Орбана не осудили поставки ракет из КНДР в Россию, так как "нет никаких доказательств"

9 января США и 49 союзников осудили поставки ракет из КНДР в Россию, но Венгрии среди подписантов не было

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото - EPA)

Правительство Венгрии не осудило поставки оружия из Северной Кореи в Россию, потому что "не предоставлено никаких доказательств". Об этом заявил госсекретарь по вопросам политики безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, сообщило издание 444.hu.

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По данным журналистов, двух членов венгерского парламента интересовало, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению США и союзников о решительном осуждении экспорта из КНДР в РФ баллистических ракет, которыми россияне наносят удары по Украине.

"Это странно и неожиданно, поскольку правительство Венгрии категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне. Поскольку причины нашего отсутствия [среди подписантов заявления] неизвестны, просим сообщить о них. Венгерское правительство осуждает только поставки оружия с Запада или также с с Востока?" – спросил депутат Петер Унгар.

Представитель МИД Венгрии Штарай сказал в ответ: "Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений".

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января в прокуратуре Харьковской области заявили, что во время атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

По словам Буданова, Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

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