У Запоріжжі лунають вибухи. Влада попередила про загрозу удару балістикою

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У Запоріжжі вранці 30 вересня пролунав вибух, мешканців попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Про це повідомило Суспільне.

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Повітряна тривога в регіоні була оголошена понад годину тому.

Після 10:00 у Запоріжжі було чути вибух.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив про загрозу удару балістичним озброєнням.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО о 10:29. Близько 10:22 було чути повторний вибух.

Раніше стало відомо про приліт по інфраструктурі в Калинівці.

У ніч проти 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Миколаєва.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

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