В Запорожье звучат взрывы. Власти предупредили об угрозе удара баллистикой

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В Запорожье утром 30 сентября прогремел взрыв, жителей предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщило Суспильне.

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Воздушная тревога в регионе была объявлена больше часа назад.

После 10:00 в Запорожье был слышен взрыв.

Глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил об угрозе удара баллистическим вооружением.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 10:29. Около 10:22 был слышен повторный взрыв.

Ранее стало известно о прилете по инфраструктуре в Калиновке.

В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.

26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.

Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

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