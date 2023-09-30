В Запорожье звучат взрывы. Власти предупредили об угрозе удара баллистикой
30.09.2023, 10:14
Запорожье (Фото: скриншот с видео)
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В Запорожье утром 30 сентября прогремел взрыв, жителей предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщило Суспильне.
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Воздушная тревога в регионе была объявлена больше часа назад.
После 10:00 в Запорожье был слышен взрыв.
Глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил об угрозе удара баллистическим вооружением.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
ОБНОВЛЕНО в 10:29. Около 10:22 был слышен повторный взрыв.
Ранее стало известно о прилете по инфраструктуре в Калиновке.
- В ночь на 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Николаева.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
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