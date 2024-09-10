Важные истории: Набір російських контрактників зріс ушестеро порівняно з 2023 роком

Протягом першого півріччя 2023 року було підписано 26 700 нових контрактів, що ушестеро менше, ніж у 2024-му

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів)

У 2024 році темпи набору контрактників у Росії зросли щонайменше вшестеро у порівнянні з 2023 роком. Такі висновки зробили журналісти російського видання Важные истории, проаналізувавши витрати федерального бюджету на одноразові виплати за підписання контракту.

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Як зазначають журналісти, темпи набору значно зросли порівняно з 2023 роком. Тоді протягом першого півріччя було підписано 26 700 нових контрактів, що ушестеро менше, ніж у 2024-му.

Зокрема, з квітня по червень 2024 року одноразові виплати отримали 92 800 осіб, згідно з бюджетними даними. Проте, як зауважують у виданні, ці цифри можуть не відображати реальну кількість новобранців через можливі затримки з виплатами.

Наприклад, якщо контракт було підписано в березні, а виплата здійснена у квітні, це враховується у статистиці другого кварталу. Це припущення підтверджує також велика сума виплат наприкінці 2023 року.

Інфографіка: Важные истории

18 квітня 2024 року видання Bloomberg писало, що Росія готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб на деякий час уникнути масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

26 липня представник ГУР Юсов заявив, що РФ має серйозні труднощі з виконанням плану набору нових контрактників.

13 серпня Bloomberg писало, що дедалі більша нестача солдатів для війни в Україні спонукає Росію підвищувати виплати у разі підписання контракту, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак поки що мало ознак того, що це працює, тому ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію.

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