Вбивство поліціянта на Вінничині: підозрюваним обрали запобіжний захід

Фото: Вінницький міський суд

У Вінницькому міському суді обрали запобіжний захід для двох військових: сина і батька, яких підозрюють у вбивстві поліціянта та замаху на життя ще одного. Суд ухвалив тримати підозрюваного під вартою протягом 60 днів без альтернативи застави. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Вінницький міський суд.

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Суд встановив, що перед інцидентом працівники поліції зупинили авто підозрюваних, яке рухалося по зустрічній смузі руху, порушуючи комендантську годину.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що підозрюваний – військовослужбовець 1972 року народження. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Санкція першої статті передбачає від дев'яти до 15 років або довічним позбавленням волі, а другої – позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

За даними правоохоронців, під час перевірки автівки поліціянт попросив водія відчинити багажне відділення – це прохання правоохоронця виконав не водій, а пасажир авто. У багажнику виявили підозрілі ящики та інше військове майно.

Коли поліціянт попросив відкрити ящики, пасажир автівки завдав йому ударів по голові, унаслідок чого поліціянт знепритомнів. Його напарник застосував табельну зброю, однак нападники також відкрили вогонь по правоохоронцях і зникли з місця інциденту.

Видання Суспільне публікує відео із зали засідання.

ОНОВЛЕНО О 17:12. Офіс генерального прокурора повідомив про те, що суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою другому підозрюваному.

Підозрюваний – 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліціянтів, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Фото: Вінницький міський суд

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницької області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це.

Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не належать до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах — їхні військові, але бригаду не уточнили.

22 квітня Офіс генерального прокурора заявив, що військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліціянтів. Окрім цього, Державне бюро розслідувань повідомляло про те, що розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині.

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