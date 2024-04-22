Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемым избрали меру пресечения

Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции.

Фото: Винницкий городской суд

В Винницком городском суде избрали меру пресечения для одного из военных, которого подозревают в убийстве полицейского и покушении на жизнь еще одного. Суд постановил держать подозреваемого под стражей в течение 60 дней без альтернативы залога. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Винницком городском суде.

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Суд установил, что перед инцидентом сотрудники полиции остановили авто подозреваемых, которое двигалось по встречной полосе движения, нарушая комендантский час.

В Офисе генерального прокурора отметили, что подозреваемый – военнослужащий, 1972 года рождения. Ему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Санкция первой статьи предусматривает от девяти до 15 лет или пожизненным лишением свободы, а второй – лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По данным правоохранителей, во время проверки автомобиля полицейский попросил водителя открыть багажное отделение – эту просьбу правоохранителя выполнил не водитель, а пассажир авто. В багажнике обнаружили подозрительные ящики и другое военное имущество.

Когда полицейский попросил открыть ящики, пассажир автомобиля нанес ему удары по голове, в результате чего полицейский потерял сознание. Его напарник применил табельное оружие, однако нападавшие также открыли огонь по правоохранителям и скрылись с места инцидента.

Издание Суспільне публикует видео из зала заседания.

ОБНОВЛЕНО В 17:12. Офис генерального прокурора сообщил о том, что суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей второму подозреваемому.

Подозреваемый – 26-летний военнослужащий. Ему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Фото: Винницкий городской суд

Утром 20 апреля стало известно , что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения.

, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета убили сотрудника полиции. Еще один получил ранения. Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.

20-летний Максим Зарецкий. В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это.

это. Силы обороны юга завили , что эти лица уже более года не относятся к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили , что на распространенных кадрах – их военные, но бригаду не уточнили.

, что эти лица уже более года не относятся к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска , что на распространенных кадрах – их военные, но бригаду не уточнили. 22 апреля Офис генерального прокурора заявил , что военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. Кроме этого, Государственное бюро расследований сообщало о том, что расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области.