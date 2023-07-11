Угорщина слідом за Туреччиною підтримала членство Швеції в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Сійярто заявив, що наголошує на необхідності миру в Україні та підтримує членство Швеції в НАТО через день після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився розблокувати вступ скандинавської країни в Альянс.

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Вчора, 10 липня, Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни, яка "чекає на це десятиліттями".

Проте того ж вечора, на тлі зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, турецький президент погодився передати протокол про прийняття Швеції до НАТО на ратифікацію до парламенту і заявив, що сприятиме його схваленню.

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина підтримає заявку Швеції на вступ до військового союзу, як тільки Туреччина дасть зрозуміти, що вона також готова зробити це, передає Bloomberg.

Сійярто на шляху до саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається чисто "технічним питанням", передає європейська служба Радіо Свобода.

ДОВІДКА. Рішення Угорщини щодо прийняття Фінляндії та Швеції у НАТО є "залежним" від рішення Туреччини. Це прослідковується, наприклад, у таких моментах: Будапешт відклав ратифікацію заявок цих країн на вступ до Альянсу відразу після того, як Туреччина заявила, що має "перешкоди" для такої ратифікації, і ця позиція . Рішення Угорщини щодо прийняття Фінляндії та Швеції у НАТО є "залежним" від рішення Туреччини. Це прослідковується, наприклад, у таких моментах: Будапешт відклав ратифікацію заявок цих країн на вступ до Альянсу відразу після того, як Туреччина заявила, що має "перешкоди" для такої ратифікації, і ця позиція змінилася на протилежну відразу після того, як ратифікацію заявки Фінляндії підтримав Ердоган.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

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