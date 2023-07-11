Венгрия вслед за Турцией поддержала членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что акцентирует на необходимости мира в Украине и поддерживает членство Швеции в НАТО через день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление скандинавской страны в Альянс.

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Вчера, 10 июля, Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны, которая "ждет этого десятилетиями".

Тем не менее в тот же вечер, на фоне встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, турецкий президент согласился передать протокол о принятии Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и заявил, что будет способствовать его одобрению.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция даст понять, что она готова сделать это, передает Bloomberg.

Сийярто на пути к саммиту НАТО в Вильнюсе заявил, что Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", передает европейская служба Радио Свобода.

СПРАВКА. Решение Венгрии о принятии Финляндии и Швеции в НАТО "зависимо" от решения Турции. Это прослеживается, например, в таких моментах: Будапешт отложил ратификацию заявок этих стран на вступление в Альянс сразу после того, как Турция заявила, что имеет "препятствия" для такой ратификации, и эта позиция изменилась на противоположную сразу после того, как ратификацию заявки . Решение Венгрии о принятии Финляндии и Швеции в НАТО "зависимо" от решения Турции. Это прослеживается, например, в таких моментах: Будапешт отложил ратификацию заявок этих стран на вступление в Альянс сразу после того, как Турция заявила, что имеет "препятствия" для такой ратификации, и эта позиция изменилась на противоположную сразу после того, как ратификацию заявки Финляндии поддержал Эрдоган.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция имеет возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится в июле.

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