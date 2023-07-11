Венгрия вслед за Турцией поддержала членство Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что акцентирует на необходимости мира в Украине и поддерживает членство Швеции в НАТО через день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление скандинавской страны в Альянс.
Вчера, 10 июля, Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны, которая "ждет этого десятилетиями".
Тем не менее в тот же вечер, на фоне встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, турецкий президент согласился передать протокол о принятии Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и заявил, что будет способствовать его одобрению.
На прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит заявку Швеции на вступление в военный союз, как только Турция даст понять, что она готова сделать это, передает Bloomberg.
Сийярто на пути к саммиту НАТО в Вильнюсе заявил, что Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", передает европейская служба Радио Свобода.
- 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.
- 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.
- 4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам беседы с президентом Турции заявил, что Швеция имеет возможность присоединиться к НАТО уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится в июле.
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