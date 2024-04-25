Військові США збили чотири дрони та ракету у Червоному морі, які випустили єменські хусити

У Центральному командуванні встановили, що ракета та дрони становлять безпосередню загрозу для США, коаліції й торгових суден у регіоні

Американський ракетний есмінець USS Gravely. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Американські військові відбили дві атаки хуситів, які, ймовірно, були спрямовані проти кораблів і торгових суден. Про це повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

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За даними військових, американські військові відбили дві атаки хуситів, знищивши чотири ударні безпілотники та балістичну ракету.

У Центральному командуванні встановили, що ракета та дрони становлять безпосередню загрозу для США, коаліції й торгових суден у регіоні.

Військові акцентували, що знищення повітряних цілей хуситів робляться виключно для захисту свободи судноплавства й підвищення безпеки міжнародних вод для суден США, коаліції та торгових суден.

"Корабель коаліції успішно вразив одну протикорабельну балістичну ракету над Аденською затокою. Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown, що йде під прапором США, з 18 американськими й чотирма грецькими членами екіпажу. Ні США, ні комерційні судна не повідомили про травми", – йдеться у повідомленні CENTCOM.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

10 січня Радбез ООН схвалив резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна.

У ніч проти 12 січня за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

13 січня єменські хусити помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту.

21 березня хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море й Аденську затоку, не будуть атаковані.

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